Middelkerke trekt volledig de kaart van diervriendelijk vuurwerk

Timmy Van Assche

21 maart 2019

Vuurwerk in Middelkerke is voortaan steeds geluidsarm en dus diervriendelijk. De Vlaamse regering besliste eerder deze week om gewoon vuurwerk te verbieden, met uitzondering bij speciale gelegenheden. Maar zelfs op feestdagen, zoals 11 en 21 juli, 15 augustus en 31 december, kiest het gemeentebestuur voor diervriendelijk vuurwerk.

Het gemeentebestuur van Middelkerke trekt voortaan volledig de kaart van het diervriendelijk vuurwerk. Ieder vuurwerk dat tijdens de zomer en op feestdagen afgeschoten zal worden, zal diervriendelijk zijn. “Dit is een primeur voor Vlaanderen”, zegt schepen van toerisme Tom Dedecker. “Omdat de luidste knallen achterwege blijven, hebben dieren, zoals honden, paarden, koeien en vogels, minder angst”, vult de schepen aan. Burgemeester Jean-Marie Dedecker pikt in. “Huisdiereigenaren kunnen gerust zijn: als ze vuurwerk in Middelkerke komen bekijken, zullen zowel baasje als beestje ervan genieten. Zonder angst, zonder zorgen.” Bij klassiek vuurwerk lopen er vaak meldingen binnen van angstige honden, katten of paarden, en breken bange dieren soms uit.