Middelkerke krijgt volgende maand nieuwe Lidl Timmy Van Assche

18 april 2019

17u59 8 Middelkerke Op woensdag 8 mei opent een nieuw filiaal van Lidl in Middelkerke. In hetzelfde bedrijventerrein en shoppingcentrum zal een vernieuwde winkel openen.

Vaste klanten waren ietwat ongerust omdat er sinds kort een immobordje staat bij de Lidl in de Papaverstraat. Het pand staat te koop. “Maar wij zijn niet de eigenaar het eigenlijke gebouw", vertelt Isabelle Colbrandt van Lidl. “Dat pand staat nu inderdaad te koop, maar op 8 mei krijgen de inwoners van Middelkerke een gloednieuwe en moderne Lidl, enkele honderden meters verderop. We zullen dus eenvoudigweg ‘switchen’ van winkel in hetzelfde bedrijventerrein.”