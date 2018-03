Middelkerke krijgt twee nieuwe stripmuren en selfiebank 14 maart 2018

Middelkerke heeft ook dit jaar weer grootse stripplannen. Er komen twee nieuwe stripmuren én een selfiebank bij. "De stripmuren worden gerealiseerd in samenwerking met Standaard Uitgeverij", aldus schepen voor Toerisme Michel Landuyt. "Het is voor het eerst dat de muren worden geschilderd op de gevels van particulieren. We hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten met de eigenaars waarbij de muren minstens 20 jaar behouden moeten blijven. Op de eerste muur in Middelkerke komen Suske en Wiske en op de tweede muur in Westende komen de Kiekeboes." Middelkerke zet nog meer in op de strip en op de Koning Ridderdijk in Westende komt een kleurrijk standbeeld van Tante Sidonia die op een typisch Middelkerkse bank zit. De voorbijgangers zullen naast haar kunnen plaatsnemen om een selfie te maken. Door de afbraak van het casino werden ook de standbeelden van Jommeke en Nero verplaatst van de zeedijk naar het Epernayplein. (BPM)