Middeleeuws feest in het park voltreffer PAUL BRUNEEL

28 mei 2018

11u21 0

In het Normandpark werd afgelopen weekend ter gelegenheid van Feest in het Park gekozen voor het thema Middeleeuwen. Er werd een middeleeuws dorp opgesteld waar de bezoeker demonstraties en workshops bij kon wonen. Zwaardvechten, boogschieten, wol verwerken, maliën breien, kruiden mengen,... het kon allemaal. Ridders in middeleeuwse klederdrachtverzorgden het spektakel, terwijl volksmuzikanten instonden voor sfeer. Wie het wou kon zich ook wagen aan oude volksspelen. Dankzij de zalige temperaturen daagden heel wat bezoekers op.