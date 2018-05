Metro opent vandaag elfde vestiging 31 mei 2018

Vandaag opent (horeca)groothandel Metro haar elfde Belgische vestiging in Middelkerkse Biezenstraat 28. De winkel is 2.000 vierkante meter groot en legt de nadruk op verse producten, droge voeding en non-food, exclusief voor horecaprofessionals. Metro werkt bovendien samen met NorthSeaChefs, een collectief van enkele geëngageerde chef-koks. Zij zetten vergeten vissoorten terug op de (menu)kaart . Metro Middelkerke is open van maandag tot vrijdag van 7.30 tot 18 uur, op zaterdag tot 15 uur en op zondag tussen 9 en 12 uur. Metro was al langer op zoek naar een makkelijk bereikbare en geschikte uitvalsbasis om de hele kustlijn te bedienen. (TVA)