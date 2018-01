Metro Kust opent eind maart HORECAGROOTHANDEL NEEMT INTREK IN VOORMALIGE ELEKTROZAAK TIMMY VAN ASSCHE

In de Biezenstraat 28, in de schaduw van onder meer Lidl, Colruyt en Euroshop, opent Metro binnenkort haar elfde filiaal in België: Metro Kust. De winkel is 2.000 vierkante meter groot en voorheen was elektrozaak Star Plus er gevestigd. "De nieuwe winkel zal de nadruk leggen op verse producten, droge voeding en non-food, ten dienste van de horecaprofessional. We waren al langer op zoek naar een makkelijk bereikbare en geschikte uitvalsbasis om zo de hele kustlijn te bedienen. Momenteel zijn we druk in de weer om de winkel naar onze stijl in de richten", zegt woordvoerder Marthe Mennes van Metro. "De vertrouwde combinatie van een veelzijdig, vers productassortiment, innoverende producten voor de gastronomie, en een breed aanbod voordelige huismerken, zal aangevuld worden met een ruim assortiment Noordzeeproducten." Bovendien zal er samengewerkt worden met de NorthSeaChefs, een organisatie opgericht door enkele chefs die onbekende Noordzeevis meer aandacht geven.





Enkel horeca

"De ruime openingsuren (de winkel opent al rond 6 uur, red.) in combinatie met de delivery-diensten zorgen ervoor dat horecaondernemers zich op élk moment - 24 op 7 - kunnen bevoorraden of laten bedienen. We richten ons enkel en alleen op horecaondernemingen. Wie klant wil worden, moet aan de hand van een btw-nummer een klantenkaart aanvragen. We zijn hier streng in: wie een btw-nummer heeft, maar niet actief is in de horeca kan géén klantenkaart krijgen. We controleren hier ook op. Particulieren verwijzen we door naar onze zes winkels van Makro." Metro Kust zal zo'n twintig werknemers tellen. Het team zal uitsluitend bestaan uit medewerkers die zelf horecaervaring hebben. "Zo kan je ook advies krijgen over het samenstellen van een wijn- of menukaart. Horeca-uitbaters kunnen eveneens een beroep doen op digitale ondersteuning en vinden bij de medewerkers een klankbord om van gedachten te wisselen over commerciële acties of professionele beslissingen." In heel België stellen Metro en Makro 3.000 personen tewerk.