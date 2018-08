Merho haalt inspiratie bij Nick Ervinck voor stripmuur 14 augustus 2018

02u30 0 Middelkerke Na Lucky Luke, Nero en Robbedoes en Kwabbernoot heeft nu ook de familie Kiekeboe een stripmuur in Middelkerke. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van tekenaar Merho, die inspiratie haalde bij een kunstwerk van Nick Ervinck.

Merho viert in oktober zijn 70ste verjaardag. In het voorjaar verscheen zijn 150ste album van de Kiekeboes. De tekenaar is opgetogen met de stripmuur, die te zien is langs de Duinenlaan in Westende. "Na Hasselt, Antwerpen, Brussel en Turnhout is dit mijn vijfde stripmuur en ik vind het en enorme eer", zegt de tekenaar. Merho stond trouwens zelf in voor het ontwerp. Hij liet zich inspireren door het kunstwerp Olnetop van Nick Ervinck, dat te zien is in het beeldenpark van Middelkerke. Ook de rotonde en het Westendse strand zijn te zien op de stripmuur.





Nick Ervinck was verrast dat hem werd gevraagd om zijn kunstwerk in het ontwerp te verwerken. "Vorig jaar was mijn werk al te zien in het album van Jommeke en nu is Olnetop te zien op de stripmuur. Ik ben heel tevreden en vereerd", aldus de kunstenaar. Ook de gemeente Middelkerke is blij met de nieuwe stripmuur. Schepen voor Toerisme Michel Landuyt (open Vld): "Het is een tekening geworden met heel wat herkenbare aspecten van onze gemeente, precies wat we wilden." (BPM)