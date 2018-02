Mensensmokkelaar opgepakt op snelwegparking 28 februari 2018

De federale gerechtelijke politie heeft maandag een Albanese mensensmokkelaar opgepakt op de E40-snelwegparking in Mannekensvere. Volgens het parket van Brugge zou de man drie Albanese transmigranten, onder wie een minderjarige van 16 jaar, in een vrachtwagen hebben willen stoppen om ze zo richting Engeland te smokkelen. Er werd al langer onderzoek gedaan naar de mensensmokkelaar, die vooral actief was op en rond de snelwegparkings, tot de politie maandag uiteindelijk tot actie overging. De 54-jarige man, die zonder verblijfsrecht in België verblijft, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De drie personen die hij probeerde te weg te smokkelen, werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. (BBO)