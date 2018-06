Meer dan 5 miljoen euro subsidie voor Zeedijk Middelkerke 19 juni 2018

Het gemeentebestuur van Middelkerke en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust slaan de handen in elkaar bij de herinrichting van de Zeedijk in het kader van de kustverdediging in Middelkerke en Westende. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: "Dankzij de samenwerking met agentschap MDK krijgt de gemeente een subsidie van 5.679.840 euro. Het kostenplaatje in zijn totaliteit bedraagt zo'n 25 miljoen euro. Er is eveneens een aanvraag ingediend bij Interreg Europa dat verschillende projecten in Europa subsidieert". De Zeedijk van Middelkerke en Westende dient te worden uitgebreid door middel van een golfdempende uitbouw en grasdijk om een potentiële toekomstige overstroming te weerstaan. In totaal zal de zeedijk met golfdempende uitbouw 4,5 kilometer lang zijn. (BPM)