Man vrijgesproken voor drugsdood van boezemvriend: “Niet bewezen dat heroïne hem fataal werd” Siebe De Voogt

03 januari 2019

12u30 0 Middelkerke Een 51-jarige man uit Middelkerke is vrijgesproken voor de drugsdood van z’n boezemvriend. De rechter achtte het niet bewezen dat zijn heroïne het overlijden van het slachtoffer veroorzaakte. Samen met drie anderen werd hij wel veroordeeld voor het bezit en de verkoop van drugs.

De politie van Middelkerke werd op 7 april kort na middernacht naar het appartement van David P. (51) geroepen op de Zeedijk. Ze troffen er het levenloze lichaam van P.M. aan. Onderzoek bracht aan het licht dat de man stierf aan een overdosis heroïne in combinatie met alcohol en medicatie. “De beklaagde was een tweetal uur eerder thuisgekomen, maar belde de hulpdiensten niet. “Hij had samen met het slachtoffer gebruikt en was bang dat hij opnieuw in de gevangenis zou vliegen”, sprak de procureur. “Hij stelde dus z’n eigen belang boven het slachtoffer. Nochtans was de man bij z’n thuiskomst nog aan het kreunen.”

De heroïne bleek via via beland te zijn bij P. Twee vrouwelijke dealers en een man werden mee gedagvaard voor het afleveren van de heroïne. Volgens de rechter is het echter niet duidelijk of net die drugs ook de dood van P.M. veroorzaakte. Hij sprak de vier dealers dan ook vrij voor het overlijden. Voor het dealen van de drugs legde hij P. een voorwaardelijke celstraf op van 2 jaar. De drie andere dealers kregen opschorting van straf en celstraffen van 37 maanden. In totaal werden bijna 10.000 euro aan drugsgeld verbeurd verklaard.