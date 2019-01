Man verwondt buurman: werkstraf van 90 uren Jelle Houwen

17 januari 2019

11u25 0 Middelkerke Een man uit Middelkerke moet een werkstraf van 90 uren vervullen en dreigt financieel zwaar te moeten boeten na een banale burenruzie met verstrekkende gevolgen.

Midden 2017 kregen G.H. en buurman M.V. het voor de zoveelste keer met elkaar aan de stok na een ruzie over een parkeerplaats. Ondanks het feit dat de wagen van M.V. juist stond geparkeerd ging hij verhaal halen. Daarbij werd flink wat over en weer getrokken en deelde de man plots een kniestoot aan. Die had verstrekkende gevolgen. Hij moest immers weten dat zijn buurman al langer buikproblemen had en daar ook recent aan geopereerd was. Bij die operatie werd een net onder zijn buik aan het buikvlies geplaatst. Door de stoot scheurde dat net en zijn buikvlies en moest de buurman met spoed terug geopereerd worden. Tot op vandaag heeft het slachtoffer grote problemen door de extra verwondingen. De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 90 uren, omdat het zijn eerste veroordeling is. Als hij die niet vervult moet hij 2 jaar naar de cel. Financieel heeft de zaak echter zwaardere gevolgen. Hij moet zijn buurman nu een provisie van 1.000 euro betalen maar er wordt een deskundige aangesteld in de zaak. De uiteindelijk schadevergoeding dreigt op te lopen in de duizenden euro’s. . “Hij heeft dan ook flinke schade berokkend door die kniestoot, sprak de advocaat van slachtoffer M.V. “Daarmee heeft hij zware schade berokkend. Mijn cliënt heeft immers al langer zware buikproblemen en bij een operatie werd een net onder zijn buik aan het buikvlies geplaatst. Door de kniestoot is dat weefsel kapot geraakt en liep hij flinke verwondingen op. Hij moest 4 maanden herstellen.” De rechter had het laatste woord: “Wat er ook van zij, je ziet dat dit een klein incident is met grote gevolgen”, zei ze.