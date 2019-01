Man verwondt buurman (die net geopereerd was): werkstraf van 90 uren Jelle Houwen

17 januari 2019

11u25 0 Middelkerke Een man uit Middelkerke moet een werkstraf van 90 uren uitvoeren nadat hij zijn buurman ernstig verwond had.

Midden 2017 kregen G.H. en buurman M.V. het voor de zoveelste keer met elkaar aan de stok na een ruzie over een parkeerplaats. Ondanks het feit dat de wagen van M.V. correct stond geparkeerd, ging G.H. toch verhaal halen. Daarbij werd flink wat getrokken en deelde G.H. ook een kniestoot uit. M.V. had al langer buikproblemen was recent ook aan zijn buik geopereerd. Door de kniestoot scheurde het net dat de dokters aan zijn buikvlies hadden bevestigd. M.V. moest meteen weer onder het mes.

De rechter veroordeelde G.H. tot een werkstraf van 90 uren omdat het zijn eerste veroordeling is. Als hij die niet vervult moet hij twee jaar naar de cel. Hij moet zijn buurman ook 1.000 euro betalen, maar de uiteindelijke schadevergoeding kan veel hoger oplopen.