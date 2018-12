Man riskeert 18 maanden cel voor drugsdood van boezemvriend: “Hij ziet er enorm van af” Siebe De Voogt

06 december 2018

14u42 0 Middelkerke Een 52-jarige man uit Middelkerke riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel voor de drugsdood van z’n boezemvriend. Vier andere betrokkenen hangen celstraffen tot 37 maanden boven het hoofd.

De politie van Middelkerke werd op 7 april kort na middernacht naar het appartement van David P. geroepen op de Zeedijk. Ze troffen er het levenloze lichaam van P.M. aan. Onderzoek bracht aan het licht dat de man stierf aan een overdosis heroïne in combinatie met alcohol en medicatie. “De beklaagde was een tweetal uur eerder thuisgekomen, maar belde de hulpdiensten niet. “Hij had samen met het slachtoffer gebruikt en was bang dat hij opnieuw in de gevangenis zou vliegen”, sprak de procureur. “Hij stelde dus z’n eigen belang boven het slachtoffer. Nochtans was de man bij z’n thuiskomst nog aan het kreunen.” De heroïne bleek via via beland te zijn bij P. Twee vrouwelijke dealers en een man werden mee gedagvaard voor het afleveren van de heroïne, waaraan het slachtoffer uiteindelijk stierf. Er hangt hen celstraffen tot 37 maanden boven het hoofd. De drie wijzen echter naar elkaar en betwisten dat ze verantwoordelijk zijn voor zijn dood. David P. riskeert 18 maanden cel, maar vraagt voor het afleveren van de heroïne een voorwaardelijke straf. “Het slachtoffer verbleef sinds een drietal maanden bij hem”, aldus zijn advocaat. “Het was zijn boezemvriend en mijn cliënt ziet dan ook enorm af van zijn dood. Hij heeft echter hulp nodig en zal die niet krijgen in de gevangenis.” Uitspraak op 3 januari.