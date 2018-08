Man krijgt 14 maanden voor slagen aan neefje en opa 01 augustus 2018

02u24 0 Middelkerke Een 37-jarige man uit Middelkerke is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden met probatie-uitstel voor een gewelddadige uitbarsting in het huis van zijn opa te Dilbeek.

Hij was, nadat hij een fles wijn soldaat had gemaakt, zijn kinderen gaan ophalen op school. Hierna trok hij naar de woning van zijn grootvader. Toen deze hem weigerde een sigaret te geven, ging de man volledig door het lint. Hij duwde de bejaarde man op de grond en begon de huisraad te vernielen.





Toen zijn neefje van 14 kwam kijken wat er gebeurde, sloeg hij de jongen meermaals. De rechter oordeelde dat de alcoholverslaving van de beklaagde de oorzaak van het geweld was en legde dan ook als probatievoorwaarden op dat hij begeleid moest worden en geen alcohol meer mag nuttigen.