Man die zijn vriendin (68) doodstak, praat na vier maanden 07 februari 2018

02u35 1 Middelkerke De man die Miriam Van Poel (68) doodstak in haar appartement in Middelkerke, heeft tijdens een herverhoor - en na vier maanden stilzwijgen - verklaringen afgelegd bij de politie. Over een concreet motief deelde hij nog niets mee.

Vier maanden na de moord op zijn vriendin Miriam Van Poel uit Haaltert, op 13 oktober vorig jaar, heeft Emmanuel V. (67) eindelijk zijn stilzwijgen doorbroken. Tijdens een herverhoor legde de voormalige kinesist verklaringen af, maar over een concreet motief werden de speurders nog niets wijzer. "Mijn cliënt heeft voornamelijk uitleg gegeven over de omstandigheden", verduidelijkt Jorn Verminck, een van zijn advocaten."





Hij blijft erbij dat een ruzie volledig uit de hand gelopen is en heeft nog eens benadrukt dat hij niet de bedoeling had om het slachtoffer te doden." Het feit dat de vrouw de avond van de feiten de relatie wilde verbreken, zou volgens kennissen de druppel geweest zijn.





Het kwam na een turbulente relatie van vijf jaar opnieuw tot een hoogoplopende ruzie in haar appartement langs de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke. Van Poel had de flat aan de kust nog gekocht als tweedeverblijf samen met haar eerste man. Emmanuel V. domicilieerde er zich, toen zijn eigen woning in Oost-Vlaanderen onbewoonbaar werd verklaard. De zestiger bracht Van Poel uiteindelijk om het leven met vijf messteken. Hij verscheen gistermorgen voor een vierde keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste zijn aanhouding met twee maanden te verlengen. Het is nu wachten op een reconstructie van de feiten. (SDVO)