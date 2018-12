Maison M combineert woondecoratie met interieurs op maat Timmy Van Assche

13 december 2018

17u33 0 Middelkerke Een opvallende nieuwkomer in het shoppingaanbod van Middelkerke is Maison M in de Leopoldlaan 50.

Zaakvoerster Mieke Rigole presenteert gezellige, mooie woondecoratie en interieurinrichting op maat. In de winkel vind je onder meer leuke cadeaus voor de feestdagen: kaarsen, kussens, plaids, salon- en koffietafels, en knap bedlinnen. Maison M blinkt ook uit in het ontwerpen van keukens, slaapkamers en badkamers op maat. “We staan garant voor de totaalinrichting van je huis”, zegt Mieke. “De letter ‘m’ in onze naam staat voor Middelkerke, maar ook voor maatwerk. Samen met de klant gaan we op zoek naar de beste inrichting van elke leefruimte. In onze showroom kan je alvast ontzettend veel woonideeën opdoen.” De interieurzaak is open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Op zondag kan je er terecht van 10 tot 13 uur. Op dinsdag en woensdag werkt Mieke op afspraak. Alle info: 059/42.67.37 en info@maisonm-interieur.be