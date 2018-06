Lombardsijdelaan maand vroeger dan verwacht weer open 02 juni 2018

Als alles vlotjes verloopt, zal de Lombardsijdelaan tegen 15 juni volledig toegankelijk zijn. Dat is een maand vroeger dan voorzien. De werken hebben voor zowel de handelaars als de bewoners heel wat hinder met zich meegebracht, maar het einde is nu dus in zicht. De asfalteringswerken zijn zo goed als klaar en straks worden ook de wegmarkeringen aangebracht en worden de laatste puntjes op de i gezet. Alles hangt uiteraard af van de weersomstandigheden. Op 29 juni wordt in Westende een officiële opening van de nieuwe doortocht van Westende georganiseerd. (BPM)