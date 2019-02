Lombardsijde wordt ‘bommenvrij’ gemaakt voor werken aan doortocht en Zeelaan Timmy Van Assche

13 februari 2019

Middelkerke Nadat in mei de trambedding in de Zeelaan wordt verwijderd, ondergaat Lombardsijde een grondige detectie op mogelijke springtuigen en oorlogsmunitie. "We hebben ook kunnen bekomen dat de aanbesteding voor de vernieuwing van de doortocht in Lombardsijde wordt vervroegd", aldus burgemeester Dedecker.

Voor de Middelkerkse deelgemeente liggen er al langer plannen op tafel om de trambedding, die dwars door het dorp loopt, te verwijderen en de doortocht opnieuw aan te leggen. “Na overleg met Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) kunnen we de aanbesteding voor de vernieuwing van de doorsteek kunnen vervroegen”, meldt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Normaal had die pas in 2024 kunnen gebeuren, maar wij kunnen dit al in 2020 doen.” Dit betekent een significante tijdswinst om de Nieuwpoortlaan-Lombardsijdelaan, in beheer bij het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, opnieuw aan te leggen.

Ondergrondse munitie

Aan dit project is ook de heraanleg van de Zeelaan gekoppeld, dat eigendom is van de gemeente, en de aanpak van de hele dorpskern. “Eind mei worden de trambedding en -leidingen verwijderd, die op vandaag in de Zeelaan en dwars door het dorp lopen”, zo zegt bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Uit een studie en historische (lucht)foto’s blijkt dat Lombarsijde tijdens de Eerste Wereldoorlog het slachtoffer is geworden van flink wat oorlogsgeweld. Zo sloegen hier veel Britse en Duitse bommen in. Je kan op foto’s duidelijk de evolutie zien van kleine inslagen in 1914 naar grote kraters in 1918. Er waren hier ook veel loopgrachten en er werd - ondergronds - veel munitie opgeslagen. Kortom: het kan goed zijn dat er in de grond nog wat niet-ontplofte (gas)bommen en munitie steken. Er is op vandaag geen enkel ontploffingsgevaar, maar alvorens we grote wegenwerken doen, moet een uitgebreide detectie gebeuren over het hele grondgebied. Dat gebeurt met metaaldetectoren. Met een trambedding en leidingen nog aanwezig, wordt dat speurwerk een flink pak moeilijker.” Als de trambedding eruit is gehaald, komt er een tijdelijk fietspad in asfalt naar Nieuwpoort. De tram zelf zal langs de kustbaan blijven rijden.