Lombardsijde krijgt facelift VEEL BELANGSTELLING VOOR INFOMARKT OVER TOEKOMST PAUL BRUNEEL

12 maart 2018

02u36 0 Middelkerke De infomarkt over de toekomst van Lombardsijde kon op veel belangstelling rekenen. De drie geplande projecten - het verdwijnen van de kusttram in het dorp en de aanleg van een nieuw traject, de vernieuwing van de doortocht van Lombardsijde met herinrichting van de dorpskern en de vernieuwing van de Zeelaan- zullen het dorp dan ook op een ingrijpende manier veranderen.

Het eerste project dat er zit aan te komen is dat van de kusttram. Schepen Liliane Pylyser-Dewulf ( CD&V): "Zoals voorzien verdwijnt de tram uit het dorpsbeeld van Lombardsijde en komt er een nieuw tramtraject op de middenberm van de N34-Kustweg. Het traject wordt hierdoor 300 meter korter en er komen twee nieuwe tramhaltes: een ter hoogte van de Zeelaan en een aan de Schoolstraat. Tegelijkertijd zal het Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren op de N34. De bestaande rijbaan wordt ook smaller. Een aantal doorsteken zullen verdwijnen, er blijven er twee behouden, een ter hoogte van de Zeelaan en een ter hoogte van de aansluiting met de Nieuwpoortlaan. Op 19 maart start de eerste fase van de werken en de vooropgestelde termijn is twee jaar. Het nieuwe tramtraject zal wel al in gebruik worden genomen in het voorjaar van 2019".





De meningen hierover blijven verdeeld. "Ik vind het een goede ingreep, want hierdoor zal de dorpskern veiliger en vooral ook aantrekkelijker worden", vindt bezoeker Jan Soenens. Peter Verledens is dan weer tegen. "Ik vrees het moment dat ik nog minder mobiel word, want dan ga ik verder moeten stappen naar een tramhalte."





Van het ogenblik dat het oude tramtraject wordt vrijgegeven, start de vernieuwing van de weg tussen de Baronstraat en de gemeentegrens met Nieuwpoort en aansluitend de vernieuwing van de dorpskern. "Het Dorpsplein zal gebruikt worden voor evenementen en markten, en er komt een parking tussen de Zeelaan en het Dorpsplein. Het kruispunt met de School- en Bamburgstraat wordt opgeheven en de Nieuwpoortlaan wordt ontdubbeld. Er komt verder een verkeerseiland met parking en een dorpspark in het centrum. Langs de Nieuwpoortlaan komt aan beide zijden van de rijweg een vrijliggend fietspad."





Vernieuwing Zeelaan

De meeste commentaren hieromtrent zijn positief. Voor de vernieuwing van de Zeelaan is het wachten tot het einde van de werken aan de doortocht van de dorpskern en de ingebruikname van het nieuwe tramtraject.