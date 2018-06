Lijst Dedecker wil personenbelasting afschaffen 11 juni 2018

02u29 2 Middelkerke Jean-Marie Dedecker heeft tijdens de Lentehappening van Lijst Dedecker de 25 kandidaten voorgesteld waarmee ze op 14 oktober naar de kiezer in Middelkerke trekken.

Het boegbeeld is logischerwijs lijsttrekker, neef Tom Dedecker zal lijst duwen. Op de tweede plaats staat Sandra Van den Bossche. Henk Dierendonck, voorzitter van de lokale afdeling, staat op plaats drie. Natacha Lejaeghere, die vorig jaar meerderheidspartij Open Vld verliet, neemt plek vier in. Dirk De Poortere, ruim dertig jaar actief in de lokale politiek, staat voorlaatste.





Tijdens zijn speech schuwde Dedecker de zware woorden niet. "Het financieel wanbeleid met vriendjespolitiek en belangenvermenging, die recent tot twee gerechtelijke huiszoekingen in het gemeentehuis leidde, heeft Middelkerke naar de afgrond gevoerd." LDD schrijft in haar programma dat ze de gemeentelijke personenbelasting, nu 5 procent, volledig wil afschaffen. De partij oppert voor een transparant beleid met volksraadplegingen, dorpsvergaderingen en vragenuurtjes voor inwoners tijdens de gemeenteraad. LDD wil ook Lombardsijde en Westende een grondige facelift geven, en een tunnel onder het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in plaats van de huidige brug. De Lentehappening was met 700 sympathisanten volledig uitverkocht. Tijdens het evenement, met barbecue, gaven Bart Kaëll en dj Jan Pieck een optreden. (TVA)