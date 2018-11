Lid Raw13 riskeert extra 20 maanden cel 22 november 2018

02u24 0

De 28-jarige Tibo M. uit Middelkerke, lid van de beruchte RAW13-bende, riskeert in beroep een extra celstraf van 20 maanden. De twintiger werd al meermaals veroordeeld voor diefstallen, overvallen en dealen. De man zit daarvoor nog minstens drie jaar in de cel. Tijdens zijn penitentiair verlof werd M. betrapt met 16 gram cannabis. Hij kreeg een celstraf van 15 maanden in eerste aanleg. Het openbaar ministerie eist 20 maanden. "Ik dacht dat je na de laatste keer eindelijk je les had geleerd", aldus de procureur-generaal . "Misschien moet ik de volgende keer geen toga aan doen, maar een clownspak omdat het toch allemaal om te lachen is." Uitspraak op 19 december. (DJG)