Lezing over dikkedarmkanker, net geen 50 procent neemt deel aan gratis bevolkingsonderzoek Timmy Van Assche

15 maart 2019

19u10 0 Middelkerke Op 22 maart is er een lezing over dikkedarmkanker in zaal de Stille Meers. Het gemeentebestuur roept ook op om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar de ziekte.

Jaarlijks krijgen ongeveer 5.000 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben, ongeveer 1.750 mensen sterven er uiteindelijk aan. Om de bewustmaking rond deze ziekte te verhogen, organiseert het gemeentebestuur een lezing rond dikkedarmkanker met Freddy Vandenbussche, gastro-enteroloog van het AZ West Veurne. Deze vindt plaats op vrijdag 22 maart om 14 uur in dienstencentrum de Stille Meers in de Sluisvaartstraat. De toegang bedraagt 1,50 euro. Inschrijven kan via het onthaal van het Welzijnshuis op 059/31.92.10.

Onderzoek

Om het sterftecijfer terug te dringen, startte de Vlaamse Overheid met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Het tijdig opsporen van dikkedarmkanker zou tot 400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen. Bij dit bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker ontvangen alle mannen en vrouwen uit de doelgroep 51 tot 74 jaar om de twee jaar een uitnodiging met een stoelgangtest in de bus. In Middelkerke neemt momenteel 45,8 procent van de doelgroep deel aan dit bevolkingsonderzoek. “Een goed begin, maar er is toch nog wat werk aan de winkel”, concludeert het gemeentebestuur. Alle info: www.bevolkingsonderzoek.be.