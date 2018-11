Leopoldus en Emma vieren platina huwelijk 23 november 2018

Zeventig jaar geleden stapten Leopoldus Frederickx (90) en Emma Cuypers (89) in Testelt in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg drie kinderen en er zijn nu al vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Beroepshalve was Leopoldus schilder, Emma was huisvrouw. Het koppel woont al sinds 1986 in Middelkerke en is nog iedere dag in de weer met leuke activiteiten zoals puzzelen en het invullen van kruiswoordraadsels. Ook hun tuintje krijgt nog heel wat aandacht.





(BPM)