Leffingeleuren valt op 13, 14 en 15 september Timmy Van Assche

20 december 2018

17u00 0 Middelkerke Muziekfans nemen er maar beter hun agenda bij, want de organisatoren van vzw De Zwerver hebben de data van Leffingeleuren 2019 bekendgemaakt: 13, 14 en 15 september. Namen van artiesten of bands zijn er nog niet.

Vorig jaar lokte het festival, met toen onder andere The Van Jets op de affiche, meer dan 10.000 bezoekers. Blikvanger was zonder twijfel de terugkeer van het beroemde radioprogramma Duyster in de dorpskerk. Op de site www.leffingeleurenfestival.be kan je alvast een video bekijken met de hoogtepunten van 2018. Jong talent kan zich er ook inschrijven voor de muziekwedstrijd Verse Vis. De winnaar mag op Leffingeleuren spelen.