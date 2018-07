Leffingeleuren start voorverkoop 05 juli 2018

Muziekfestival Leffingeleuren is gestart met de voorverkoop van dagtickets aan 24 euro en weekendtickets aan 55 euro. Ook campingtickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar aan 15 euro voor een weekend, 8 euro voor een dag. De 'Early Bird'-tickets zijn uitverkocht. Nieuw dit jaar is dat de tickets voor kinderen van 3 tot 12 jaar (die begeleid zijn door een meerderjarige die zelf in het bezit is van een geldig festivalbandje) enkel aan de deuren van het festival zullen verkocht worden. Die tickets kosten 10 euro. Ook als het festival uitverkocht is, kan je aan de infokassa nog een bandje voor kinderen aanschaffen. De kinderanimatie rond de dorpskerk is gratis. Kinderen tot en met 2 jaar kunnen overal gratis binnen. Meer info op www.leffingeleurenfestival.be. (TVA)