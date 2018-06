Leffingeleuren nu ook in dorpskerk MUZIEKFESTIVAL KRIJGT GROEN LICHT VOOR OPTREDENS IN LOKALE KERK TIMMY VAN ASSCHE

09 juni 2018

02u33 0 Middelkerke Voor het eerst mag Leffingeleuren de plaatselijke kerk inpalmen voor een voorstelling tijdens haar muziekfestival. De organisatie hengelde al jaren naar de locatie. "Zolang een voorstelling past in onze christelijke sfeer, staan we er voor open", reageert pastoor Bart Lagrange.

Het muziekfestival mag voor het eerst gebruik maken van de dorpskerk voor een voorstelling.





"Toen Leffingeleuren in 2015 besloot om het festival te hertekenen, werd er onmiddellijk aan gedacht om niet enkel de schaduw van de kerk te benutten", verwijst Lode Pauwels van organisatie De Zwerver naar het dorpsplein. "Het was toen al de bedoeling om het gebouw een artistieke invulling te geven. Nu is het eindelijk zo ver." Op vrijdag 14 september om 20.30 uur, de eerste dag van Leffingeleuren, wordt de dansvoorstelling 'Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan' gebracht. Muzikant en componist Maarten Van Cauwenberghe draait songs van Dylan op vinyl, terwijl Gruwez danst. Ze zijn verenigd door songs uit de jaren zestig en zeventig. Leffingeleuren werkt hiervoor samen met Theater Aan Zee en de Middelkerkse cultuurdienst. "Er gelden afspraken met het kerkbestuur. Zo mag er geen drank of eten benut worden in de kerk tijdens de voorstelling", vervolgt Pauwels. "We zullen in de kerk een podium plaatsen en aangepaste theaterbelichting installeren. Het interieur van de kerk blijft ongewijzigd. Dat we de mooie kerk mogen gebruiken is belangrijk voor de vernieuwing van ons festival." Ook het festivalterrein zelf wordt herschikt.





Leffingeleuren doktert nog een tweede muzikale voorstelling uit voor in de kerk, maar concrete info wordt later meegedeeld. "Het is ook mogelijk om er optredens te organiseren buiten Leffingeleuren", zegt Pauwels nog. Pastoor Bart Lagrange pikt in. "Zolang een voorstelling past in de christelijke sfeer en het christelijke wereldbeeld, staan we open voor optredens. We bekijken geval per geval met onze stuurgroep en onderzoeken of er praktische bezwaren zijn. De kerk blijft een religieuze ruimte. Een hardcore- of metaloptreden zal er niet plaatsvinden. We hebben met de mensen van Lefflingeleuren een goed gesprek gehad. De kans is groot dat ik kom kijken naar Leffingeleuren, ja." Cultuurschepen Bart Vandekerckhove (Open Vld) steunt het initiatief.





"We juichen vooral toe dat Leffingeleuren na de ingrijpende metamorfose van enkele jaren geleden als festival volop blijft vernieuwen. Ik voel dat het naast een springplank voor nieuwe muziek, ook een mooi platform wordt om andere kunst te ontdekken." Voor de dansvoorstelling gelden aparte toegangstickets. Die zijn te koop vanaf 18 juni en kosten 13 euro. Wie in het bezit is van een festivalbandje krijgt een korting in de vorm van 5 euro consumptiebonnen.