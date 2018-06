Leer werken met defibrillator 04 juni 2018

Het gemeentebestuur van Middelkerke organiseert in samenwerking met het Rode Kruis in de deelgemeenten een AED-opleiding. Op het grondgebied van de gemeente werden al twaalf AED-toestellen opgehangen en het is de bedoeling om de inwoners er ook mee te leren werken. De toestellen werden opgehangen op plaatsen die druk worden bezocht, zoals het zwembad, de sporthal of het ontmoetingscentrum. De opleidingen worden vandaag georganiseerd in zaal Scora in Schore, morgen in De Branding in Middelkerke en op woensdag in Ter Zelte in Slijpe, telkens tussen 19 en 22 uur. Het is wel noodzakelijk om in te schrijven via onthaal@middelkerke.be met vermelding van de naam, het aantal deelnemers en de locatie van de opleiding. (BPM)