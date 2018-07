Leegstaande hoeve brandt volledig uit, kwaad opzet niet uitgesloten Bart Boterman

21 juli 2018

13u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Middelkerke Langs de Schorrenstraat in Lombardsijde bij Middelkerke woedde afgelopen nacht rond 3 uur een zware uitslaande brand in een leegstaande hoeve. Getuigen zagen plots een vlammenzee en belden de brandweer. Die kon het vervallen gebouw enkel gecontroleerd laten uitbranden en voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de rest van de oude hoeve.

"Er zijn geen brandhaarden gevonden, maar het is bijna onmogelijk dat de sinds jaren leegstaande hoeve uit zichzelf in brand schiet. We zullen verder onderzoek voeren naar de oorzaak", zegt Els Vandenbussche van de politiezone Middelkerke.

Er is inmiddels een perimeter ingesteld rond de oude boerderij langs de Schorrenstraat, een verbindingsweg tussen de Zeelaan en de Kustweg. De boerderij kwam een tiental jaar geleden in handen van Groep Debaillie, die ook het land eromheen bezit.

Er loopt een aanvraag om er een groot recreatie- hotellencomplex neer te poten op en rond de hoeve, die sowieso zou worden gesloopt.