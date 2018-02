Landbouwers hebben het hart op de juiste plaats 23 februari 2018

De opbrengst van het ontbijt dat in de maand september werd georganiseerd tijdens de Agro-Markt Gistel, werd tijdens de nieuwjaarsreceptie overhandigd aan verantwoordelijke van het Zorghuis Oostende.





Voorzitter Frankie Annys : "Wij kregen 500 mensen aan de ontbijttafel en dat resulteerde in een bedrag van 3.250 euro, dat we nu overhandigd hebben aan de mensen van Zorghuis Oostende. Daar kunnen onder meer kankerpatiënten, die niet onmiddellijk kunnen beroep doen op familie of vrienden, terecht voor, tijdens of na een behandeling."





Op de foto Franky Annys, de voorzitter van Agro-Markt, met voorzitter van ABS, Eddy Passchyn, die de cheque overhandigen aan Johan Valcke, de voorzitter van Zorghuis Oostende, in gezelschap van Geert Van Eessen, Martine Brusselle en Ria Goemaere.





(BPM)