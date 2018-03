Ladies Night 08 maart 2018

In de Calidris in Westende wordt op 9 maart een Ladies Night georganiseerd. Het initiatief komt van de participatiedienst van de gemeente Middelkerke en er worden nogal wat dames verwacht. Zij mogen zich verwachten aan lekker eten, workshops, optredens en uiteraard enkele verrassingen. Participatieambtenaar Sonja Vanmaele: "We starten om 18.30 uur en wie zich houdt aan de dresscode 'Black with a touch of gold' kan al meteen rekenen op een gratis drankje. Iedereen krijgt bij het onthaal een aperitief en kan dan een bezoekje brengen aan de vele standjes van lokale handelaars die er staan opgesteld en daarna gaan we aan tafel voor een uitgebreid warm buffet. Er is ook een voordracht omtrent transgenders en een optreden van Filip D'Haeze. We eindigen de avond met een afterparty". Dames die er bij willen zijn betalen 29 euro, exclusief drank en kunnen inschrijven of meer info verkrijgen bij Sonja Vanmaele op het nummer 059/ 31 30 16 of via onthaal@middelkerke.be. (BPM)