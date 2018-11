Kustweg en Koninklijke Baan vijf maanden afgesloten 05 november 2018

Het doortrekken van de tramverbinding langs de Kustweg op het grondgebied van Lombardsijde is volop aan de gang. De werken, die gestart zijn op 19 maart, zitten op schema en gepland wordt dat ze in de tweede helft van volgend jaar voorbij zullen zijn. De Kustweg/Koninklijke Baan N34 wordt vanaf vandaag in het vak tussen het Albert I-monument in Nieuwpoort en de Essex Scottishlaan in Westende volledig afgesloten voor het verkeer. De maatregel geldt voor de beide rijrichtingen en de werken beginnen op 5 november. De omleiding voor de werken zal in twee richtingen worden georganiseerd via de N318 Nieuwpoort-, Lombardsijde- en Westendelaan en de Henri Jasparlaan. Eens de werken volledig voltooid zijn, zal de kusttram niet meer door de dorpskern van Lombardsijde rijden, maar een rechtstreeks traject naar Nieuwpoort volgen langs de Kustweg. Voor de gebruikers van de kusttram zal de rit tussen Westende en Nieuwpoort iets korter worden. (BPM)