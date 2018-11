Kopstuk Albanese "luxesmokkelbende" riskeert 10 jaar cel 24 november 2018

02u26 0 Middelkerke Honderden vrachtwagentransporten zou de mensensmokkelbende van de Albanees Alket D. (31), alias "de Baard", de voorbij vijf jaar hebben georganiseerd.

Minstens 90 slachtoffers betaalden het voorbije jaar 13.000 pond voor een zitje in de cabine en 8.000 pond voor een plek in de laadruimte. Het parket vraagt nu celstraffen tot 10 jaar en meer dan 3 miljoen euro boetes voor de clan.





"Luxesmokkel met de familie als rode draad." Zo beschreef de advocate van het Federaal Migratiecentrum Myria de praktijken van de 14 beklaagden die gistermorgen in de Brugse rechtbank terechtstonden. "De broers en neven wisselden elkaar af op het terrein", aldus meester Julie Peelaers. "Al jaren geleden zette de clan een goed geoliede mensensmokkelmachine op poten. Zonder betaling was er geen transport. Om te vermijden dat er sporen werden achtergelaten, moesten de slachtoffers plastieken zakken rond hun handen en voeten dragen. Zij werden in gevaar gebracht, puur uit geldgewin." Voor kopstuk Alket D. (31) werd 10 jaar cel gevorderd. De man verzet zich tegen z'n uitlevering en zit nog steeds in een Britse gevangenis. Zijn twee luitenanten hangt 8 jaar cel boven het hoofd.





Betwisten

De smokkelaars die onder meer op de snelwegparkings in Jabbeke, Mannekensvere en Westkerke actief waren riskeren tussen 30 maanden en 7 jaar cel. Hun advocaten betwisten dat de slachtoffers in gevaar werden gebracht."Deze bende was eerder een soort reisbureau", stelde meester Kris Vincke. Tot slot werden ook drie vrachtwagenchauffeurs voor de rechter gebracht. Zij riskeren 30 en 37 maanden cel. Uitspraak op 14 december. (SDVO)