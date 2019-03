Koopvoorwaarden verkaveling Havenzijde versoepeld Timmy Van Assche

14 maart 2019

Middelkerke Er worden nieuwe voorwaarden gekoppeld aan het verwerven van een woning in verkaveling Havenzijde.

Momenteel worden 119 woningen gebouwd onder het charter ‘betaalbare huisvesting’ door een private bouwonderneming. Die woningen zijn bestemd voor personen die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting, maar voor wie de private woningmarkt te duur is. “In een veranderende woningmarkt moeten die koopvoorwaarden soms aangepast worden aan de realiteit”, duidt schepen van wonen Dirk Gilliaert (CD&V). “Enkel natuurlijke personen mogen kopen op Havenzijde. De ‘enige woning’-maatregel moet er voor zorgen dat de verkaveling geen spookwijk met tweedeverblijven of vakantiewoningen wordt. Wie hier een huis wil kopen, mocht tot voor kort geen ander eigendom bezitten. Om de periode tussen twee woningen comfortabel te overbruggen, mogen kandidaat-kopers voor Havenzijde gedurende twee jaar na de aankoopakte nog een bijkomend wooneigendom behouden.” Gilliaert meldt dat inbreuken op de koopvoorwaarden streng gecontroleerd en bestraft worden. “Wie na twee jaar blijft afwijken van die ‘enige woning’-regel, betaalt een boete van vijf procent op de aankoopprijs”, waarschuwt de schepen. De bepalingen worden opgenomen in een vernieuwd charter tussen het gemeentebestuur en projectontwikkelaars. Overigens telt Havenzijde ook nog eens zestig sociale woningen, maar die vallen buiten de aangepaste koopvoorwaarden.