Kledingwinkel zet beelden diefstal online 14 april 2018

De uitbaters van de kledingwinkel Zoë Trend in Middelkerke plaatsten gisteren beelden van een winkeldiefstal online en zijn op zoek naar tips. De bewakingscamera legde vast hoe een vrouw van rond de veertig een zwarte handtas van het merk Liu Jo wegmoffelde in een andere handtas en ermee naar buiten wandelt. "Deze dame was zo in de wolken met haar nieuwe handtas dat ze vergat langs onze kassa te passeren!", stond bij de video vermeld. Volgens de privacywetgeving is het echter strafbaar om bewakingsbeelden met gefilmde personen zomaar online te gooien, zelfs in het geval van diefstal. Het kan zelfs een boete opleveren, al vervolgt het parket doorgaans niet. Een klacht van de dievegge voor schending van de privacy zit er allicht ook niet aan te komen. (BBO)