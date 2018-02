Kinderen vieren carnaval met Clown Rocky 26 februari 2018

In de zaal De Stille Meers kwamen afgelopen zaterdag tweehonderd Middelkerkse kinderen bijeen om er samen carnaval te vieren. De Orde van de Ezel uit Lombardsijde leidde samen met de Club voor Vriendschap alles in goede banen. De animatie op het podium werd verzorgd door Clown Rocky, die de kinderen enkele onbezorgde en vooral leuke uren liet beleven.





Het kindercarnavalsfeest kadert in het feestprogramma van de Orde van de Ezel. Het hoogtepunt van het carnavalsgebeuren vindt plaats op 11 maart, want dan trekt voor de 59ste keer de Ezelcavalcade door de straten van Westende en Lombardsijde. (BPM)