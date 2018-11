Kevin & Romina stellen single voor op Artiestendag 16 november 2018

02u25 0

Voor het Middelkerkse showduo Kevin & Romina wordt het morgen een hoogdag.





Het duo, dat ook in het dagelijkse leven een koppel is, organiseert die dag zijn jaarlijkse Artiestendag in aanwezigheid van heel wat zangers, maar stelt er ook een eigen single voor. "Het is iets speciaal geworden", zegt Romina, "we hebben deze keer gekozen voor een minialbum dat de titel 'Weekendje aan zee' kreeg. De opnames vonden plaats in de studio van Bandid in Passendale." Kevin en Romina vormen al enkele jaren een showduo. Morgen treden ze zelf op, maar ook Benny Michiels, Kurt Crabbe, Bandit, Dean en Paul Bruna zullen er zijn. Tickets bestellen via kevin.romina@live.be of via 0498/35.25.01. Een ticket kost 15 euro, een vipticket (hoofdgerecht, dessert en gereserveerde plaats) kost 25 euro. De deuren gaan open om 13 uur en de show start om 14 uur. (BPM)