Kerstmannen overrompelen centrum 02u33 0 Foto Benny Proot De kerstmannen lopen rijendik door de straten.

De eerste SantaRun was gisterenavond meteen een schot in de roos. Ondanks het barslechte weer mochten de organisatoren toch meer dan 200 lopers ontvangen. De kerstmannen, de een al kleurrijker dan de andere, kregen een parcours van zo'n 5 kilometer doorheen het centrum voorgeschoteld. Her en der werden ze aangemoedigd door muziekgroepjes. Van het centrum ging het via het Normandpark naar de Zeedijk en terug. Ter gelegenheid van de eerste editie van de SantaRun werd ook een Late Night Shopping georganiseerd. (BPM)