Kerstboomverbranding op strand afgelast, wel gezellige drink op de markt Timmy Van Assche

11 januari 2019

17u06 0 Middelkerke Door het aangekondigde slechte weer zal er morgenavond geen kerstboomverbranding zijn op het strand. Dat heeft burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) laten weten.

Het had een gezellige boel moeten worden op het strand, de jaarlijkse kerstboomverbranding onder de noemer ‘Winterknetters’. “Er wordt een windkracht van zes beaufort voorspeld. De wind zou recht uit zee komen. Op advies van de brandweer moeten we de kerstboomverbranding afgelasten”, zegt Dedecker. “Doodzonde, want was er nu gezelliger dan samenkomen bij een knetterend vuur met een goeie ‘neut’ jenever? Nu, er wordt een gezellig alternatief ingericht op het Marktplein.” Vanaf 16 uur gaan de drank- en eetkraampjes open en start de randanimatie voor kinderen en jongeren. Traditioneel leggen de Noord-Zuidverenigingen sprot op de barbecue die gratis wordt uitgedeeld aan alle bezoekers. Afsluitend is er een party in de tent.