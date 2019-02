Kerk Sint-Pieters-Kapelle wordt ontwijd, in april vindt er zelfs modeshow plaats Timmy Van Assche

24 februari 2019

11u43 0 Middelkerke De kerk van deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle wordt definitief ontwijd. Het gemeentebestuur, dat al langer het dagelijks beheer op zich nam, wil de kerk onder meer voor verenigingen beschikbaar maken. Op 5 april vindt er alvast een modeshow plaats.

De Sint-Pieterskerk is gewijd aan de heilige Petrus, in een nis boven de ingang staat een beeld van hem. De romaanse torenromp van de kerk dateert nog uit de dertiende eeuw en was in tijden van gevaar een soort vluchtplaats voor de bevolking. In de negentiende eeuw werd de Sint-Pieterskerk in neogotische stijl verbreed. De verschillende verbouwingen hebben ervoor gezorgd dat de toren niet helemaal in het verlengde van de rest van het gebouw staat. Maar net als in de rest van Vlaanderen laat de leegloop uit de kerk zich ook hier voelen en het gebouw was aan een nieuwe invulling toe.

Publieksactiviteiten

“Momenteel neemt het gemeentebestuur van Middelkerke al het dagelijkse beheer van de kerk waar”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. De definitieve overdracht en ontwijding volgen, wanneer het bisdom de beslissing bekrachtigd waarbij de lokale Sint-Petrusparochie wordt samengevoegd met de Sint-Niklaasparochie van deelgemeente Slijpe. “Ondertussen zorgen beide kerkfabrieken voor de herverdeling van alle ornamenten van de kerk in ‘Kapelle’. De erfgoedcel Kusterfgoed inventariseerde en catalogeerde enkele kostbare elementen. Het gemeentebestuur zal er in de toekomst meer publieksactiviteiten organiseren. Daarom werden er al noodzakelijke voorzieningen geïnstalleerd, zoals een toilet en kleine bar. Zo krijgen succesvolle initiatieven, zoals studeren in de kerk, binnenkort misschien meer navolging.”

Modeshow

Op vrijdag 5 april vindt er alvast een modeshow plaats. Geen presentatie van pikante lingerie, maar wel van stads- en avondkledij. “Momenteel voeren we nog gesprekken met kledingzaken voor een concrete en gedetailleerde invulling”, vertelt schepen voor lokale economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Het is wel de bedoeling om een mooi klank- en lichtspel te verzorgen met op de achtergrond gregoriaanse muziek.” De organisatie is in handen van Le Dulle D’s, de vrouwenafdeling van Lijst Dedecker. “Maar het is niet onze intentie om er een politiek gegeven van te maken, wel breed gedragen activiteiten voor en door de inwoners”, besluit Lejaeghere.