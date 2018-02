Kenzo Lauwereins is beste sommelier 28 februari 2018

In de verkiezing van de 'Sommelier of the Year', georganiseerd door de Kortrijkse firma Meyhui, de culinaire jaargids Foodprint1718 en Winterhalter, marktleider voor professionele vaatwasmachine, kwam sommelier Kenzo Lauwereins, van de zaak Vlass in Middelkerke, als beste sommelier van onze provincie naar voren. Op 12 maart wordt bekend gemaakt wie van hen, of de Waalse provinciewinnaars, de beste Belgische sommelier wordt.





