Kalfsworst in Middelkerkse Spar blijkt Parijse worst: opletten voor wie geen gluten verdraagt Bart Boterman

17 januari 2019

12u47 0 Middelkerke De Spar-vestigingen in Middelkerke en Melsele hebben de pakjes van ‘kalfsworst 200 g’ van het huismerk uit de rekken gehaald. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) roept mensen met een glutenallergie op om de worst niet te consumeren en terug te brengen.

Er liep iets fout bij de productie van de worst. In de verpakking kwam verkeerdelijk Parijse worst terecht. Die worst bevat wél gluten, en gluten zijn niet opgenomen in de allergenenlijst van de kalfsworst. Het gaat om de verpakkingen met productiedatum 10/1/19 en 11/1/19 en vervaldatum 24/1/2019.

“Aan klanten die dit product gekocht hebben en allergisch zijn voor tarwe of een tarwe-intolerantie hebben, wordt gevraagd om het niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel van aankoop. Daar krijgen ze het product terugbetaald. Voor klanten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico bij consumptie”, zegt het FAVV.

Het product werd verkocht in vier winkels van Spar Colruyt Group, namelijk in Middelkerke, Melsele, Le Roeulx en Hyon. Intussen werd de Parijse worst met kalfsworstverpakking uit de rekken gehaald.