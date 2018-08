Jozef rondt kaap van 100 jaar 01 augustus 2018

In het WZC De Ril werd Jozef Rohart gevierd voor zijn 100ste verjaardag. De man is afkomstig van Gent, waar hij woonde tot aan zijn pensioen. Daarna ging hij in Westende wonen en sedert 2013 is hij ingetrokken in De Ril in Middelkerke. Hij was boekhouder en in zijn vrije tijd een fervent motorrijder. Een van zijn hobby's is sport bekijken op tv, zwemmen, wielrennen en voetbal genieten hier zijn voorkeur. Hij volgt ook de krant tot op de letter en neemt graag deel aan alle activiteiten in het woonzorgcentrum. Zijn geheim om het eeuwfeest te halen? Regelmatig konijn met pruimen eten. Op de foto Jozef met enkele personeelsleden.





(BPM)