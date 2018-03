Jonge kinderen leren omgaan met wetenschap en techniek 23 maart 2018

02u38 0

In de bibliotheek van Middelkerke kwamen kleuters van de derde kleuterklas en leerlingen van het eerste leerjaar samen om er deel te nemen aan het project Eureka, waarin ze konden kenni maken met wetenschap en techniek. Ze maakten er ook kennis met de mysterieuze machine die door Tante Roos en haar nichtje in elkaar werd geknutseld. Op de foto enkele van de kinderen in gezelschap van Tante Roos en enkele medewerkers van de bibliotheek.





(BPM)