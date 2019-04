Johnny Devey (64) benoemd tot ereschepen Timmy Van Assche

05 april 2019

12u21 0 Middelkerke Johnny Devey werd door de gemeenteraad benoemd tot ereschepen van Middelkerke.

Devey kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 en haalde voor het toenmalige Gemeentebelangen 388 voorkeurstemmen en dat aantal ging er bij elke verkiezing op vooruit. In 2000 klokte Devey af op 933 stemmen en werd hij schepen. Straffe stoot: in 2006 krikte hij dat aantal op naar 1.589. In 2012 behaalde de liberaal nog 1.280 stemmen, maar hij de jongste verkiezingen was hij geen kandidaat meer.

De gemeenteraad erkent nu de realisaties van Devey en benoemt hem tot ereschepen van Middelkerke. Hij haalde evenementen als Zomerhit naar de badplaats en bouwde de bekende veldrit verder uit. Als eerste schepen van ICT loodste hij de gemeente door de digitale revolutie. Johnny Devey was tot 2014 lid van de Middelkerkse brandweer en voorzitter van IKWV of de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen. Intussen is hij er ook erevoorzitter.