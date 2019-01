Jean-Marie Dedecker waarschuwt: “Snelwegparking sluiten als er geen extra maatregelen komen” Bart Boterman

21 januari 2019

14u44 0 Middelkerke Tijdens een gecoördineerde politieactie in de buurt van de snelwegparking in Mannekensvere zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 24 transmigranten opgepakt. De actie was het eerste zichtbare wapenfeit van Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) tegen transmigratie. “De verschuiving van mensensmokkel richting Mannekensvere is het gevolg van infrastructuurwerken op de parkings in Jabbeke en Westkerke. Dit kan ik niet laten gebeuren. Als er geen oplossingen uit de bus komen, moet de parking dicht”, waarschuwt Dedecker.

Volgens de nieuwe burgemeester is de verschuiving al maanden aan de gang. “Mensensmokkelaars droppen vluchtelingen ergens op de pechstrook in Nieuwpoort om hen vervolgens op of naast de autosnelweg richting Mannekensvere te doen wandelen. Slapen doen de vluchtelingen onder een brug of in schuren van landbouwers. Sommige boeren uit de buurt weten echt niet meer wat te doen nadat ze voor de zoveelste keer mensen van hun erf hebben moeten jagen. Ik moet dat boeltje daar echt opkuisen”, stelt Dedecker.

Hij heeft intussen overleg gehad met Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) over de aanpak van het vluchtelingenprobleem en structurele beveiligingsmaatregelen op de snelwegparking van Mannekensvere. Of er concrete maatregelen op til zijn, kan Jean-Marie Dedecker nog niet op antwoorden. “Maar het zal moeten. Als er niets uit voortvloeit, kan ik de parking in het slechtste geval laten sluiten”, aldus Jean-Marie Dedecker.

Intussen probeert Dedecker, die als burgemeester ook aan het hoofd staat van politiezone Middelkerke, naar eigen zeggen kort op de bal te spelen. “In samenspraak met de korpschef zijn er politieacties tegen transmigratie gepland, zoals die op vrijdagnacht. En er werden meteen 24 transmigranten opgepakt. Dat bewijst wel iets”, aldus Dedecker.

Middelkerke Gelost met papier in de hand

Tijdens de actie werden 23 Irakezen en 1 Iraniër opgepakt. Elf onder hen bleken eerder te zijn aangetroffen en kregen al een uitwijzingsbevel. Vijf personen bleken minderjarig te zijn. De politieactie van PZ Middelkerke was met de steun van politiezones Polder, Westkust, RIHO, de federale politie en de cavalerie, de West-Vlaamse Politieschool, een hondengeleider en een drone-team. Twee weggelopen transmigranten konden via de thermische camera van de drone en met behulp van de cavalerie worden onderschept. Of de actie veel heeft uitgehaald, valt over te twijfelen. Alle 24 werden gelost nadat ze een papier kregen met een bevel om het land te verlaten.