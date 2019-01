Jean-Marie Dedecker moet volgende gemeenteraad meteen uitstellen: “Oud-burgemeester nam alle dossiers mee. Hele kantoor is leeggeroofd” Timmy Van Assche

03 januari 2019

22u25 0 Middelkerke De gemeenteraad is officieel geïnstalleerd. De Open Vld-fractie, die nu oppositie moet voeren, pleitte voor “een nieuwe start”. Toch was gemeenteraadsvoorzitter Tom Dedecker over één ding misnoegd. “Toen burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn kantoor in het gemeentehuis betrad, was het volledige kantoor leeggeroofd. De vorige burgemeester heeft alle handboeken, dossiers en documenten meegenomen. ”

Het was reikhalzend uitkijken naar de installatievergadering in Middelkerke. De laatste jaren verliepen de zittingen steeds in een gespannen sfeer. Voor de officiële inhuldiging van alle 25 raadsleden werd gekozen voor feestzaal De Stille Meers en niet voor het kleinere gemeentehuis. Een goeie zet, zo blijkt: zo'n 200 vrienden, sympathisanten en familieleden van de raadsleden woonden de zitting bij. Opvallend: uittredend gemeenteraadsvoorzitter Michel Landuyt, ook ex-schepen en burgemeester, tekende niet present - wat bij de overdracht van het mandaat wel de gewoonte is. Landuyt werd in het verleden flink op de korrel genomen door de oppositie, de triomferende Lijst Dedecker voorop.

Open Vld moet het vanuit de oppositie voortaan zonder Landuyt en ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele stellen. “Wij gaan met Open Vld voor een nieuwe start”, sprak raadslid en afdelingsvoorzitter Frederick Spaey. “We staan voor een constructieve en positieve oppositie en vorm van politiek. Wederzijds respect staat voorop. Ik verwijs graag naar de goeie samenwerking binnen het OCMW in de vorige legislatuur."

Gekocht met belastinggeld



Tom Dedecker, de komende jaren schepen en voorzitter van de gemeenteraad, nam daarop het woord. “Ik verheug me op deze woorden, raadslid Spaey. Alleen moet er ons iets van het hart. Johan Vande Lanotte, de uittredende burgemeester van Oostende, liet zijn opvolgers een lijvig document na van dertig punten over de toekomstige en lopende projecten in de stad. Het siert hem zeer dat hij een stand van zaken meegeeft aan de volgende beleidsploeg. Wij hebben in Middelkerke minder geluk. Toen burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn kantoor in het gemeentehuis betrad, was het volledige kantoor leeggeroofd. Documenten, attributen, dossiers: allemaal weg, verdwenen of vernietigd. Handboeken, leidraden en wetteksten zijn met de noorderzon verdwenen. Nochtans zijn al die boeken en attributen aangekocht met belastinggeld van de Middelkerkenaren. Ik weet ook wel, meneer Spaey, dat u hier niks mee te maken heeft, maar de waarheid heeft haar rechten. De uittredende Open Vld-mandatarissen had een voorbeeld kunnen nemen aan Vande Lanotte.”

Volgende gemeenteraad uitgesteld

Burgemeester Jean-Marie Dedecker trad zijn schepen bij. “Het is juist wat hij zegt: in het gemeentehuis blijft helemaal niks meer over. Er zijn hierdoor gewoonweg geen punten om op de agenda te zetten. We zullen daarom zelfs de volgende gemeenteraad (voorzien op 17 januari, red.) moeten verdagen naar februari. Kijk, Middelkerke is tot op de dijk een ruïne. Maar het is de Open Vld vergeven: ik reik de hand naar iedereen om constructief mee te werken aan de heropstanding van onze gemeente. De grote opkomst voor deze zitting getuigt alvast van veel interesse in de politiek."