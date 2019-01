Jean-Marie Dedecker "Gedaan met achterkamerpolitiek" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Timmy Van Assche

15u22 0 Middelkerke De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant.

Wanneer een partij op zijn eentje de meerderheid naar huis speelt, liggen de verwachtingen van de inwoners over de nieuwe beleidsploeg erg hoog. Dat beseft ook Jean-Marie Dedecker van Lijst Dedecker. "Het is hoog tijd voor een nieuwe stijl in beleidsvoering. Al wie wil meewerken aan een positief project is welkom."

Voor Jean-Marie Dedecker mocht de nieuwe legislatuur al vroeger starten. "De verkiezingen dateren van 14 oktober, maar het nieuwe bestuur moest nog tot 1 januari wachten om van start te gaan. Er gaat te veel tijd verloren. Als een federale regeringspartij op maandag uit de regering stapt, worden de kabinetten al op dinsdag leeggemaakt. De uittredende Open Vld heeft ons geboycot. De afgelopen maanden was er geen overdracht van dossiers, werd niks besproken met onze voorgangers en kregen personeelsleden in het gemeentehuis zelfs een verbod opgelegd om met ons te spreken. Van augustus tot eind december werd amper één gemeenteraad gehouden, maar wel verschillende schepencolleges. Eind december is het vorige schepencollege nog één keer bijeen gekomen om in alle haast 170 punten, waarvan een derde bouwdossiers van bevriende promotors, goed te keuren. De vorige beleidsbepalers hebben na de verkiezingen geen enkele verantwoordelijkheidszin aan de dag gelegd. Dit was frustrerend voor ons, maar vooral voor het gemeentepersoneel en onze inwoners."

Dedecker belooft alvast een nieuwe stijl. "De politieke vijandigheid gaat ten koste van onze mooie gemeente. Ik ben een democraat: al wie wil meewerken aan een positief project is welkom. Gedaan met achterkamerpolitiek. Het gemeentehuis moet een open huis worden. Elke maand, voor de start van de gemeenteraad, richten we een vragenuurtje in voor de bewoners. Zij kunnen dan hun grieven kwijt aan de schepenen. Ik wil ook referendums organiseren voor (grote) dossiers en de vertrouwensband met het personeel moet hersteld worden. Met 44,1 procent van de stemmen en 4.240 voorkeurstemmen besef ik ook wel dat de verwachtingen torenhoog liggen. Maar als je de feeststemming zag op de verkiezingsavond... (pauzeert even). Mensen vierden echt een bevrijdingsfeest."

De komende jaren moeten Dedecker en co zich buigen over enkele prangende dossiers, zoals de vernieuwing van de zeedijk of de bouw van het nieuwe casino. "We willen ook zo snel mogelijk 'd'Oede Schole' in Westende renoveren en centrum Calidris omvormen tot school. En de knoop doorhakken over de ontsluiting via de Spermaliestraat", besluit Dedecker. (TVA)