Jaar cel gevraagd voor zware slag in gezicht met boksbeugel 27 februari 2018

Een 44-jarige man uit Middelkerke moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor een slag met een boksbeugel in het gezicht van een vriend. Die liep meervoudige breuken op in zijn gezicht en was een maand arbeidsongeschikt. Het voorval gebeurde bij beklaagde Frederic M. thuis, in september 2016. "Het slachtoffer en zijn vriendin waren op bezoek. Plots ontstond discussie en deelde de dader een zware klap uit, waardoor het slachtoffer bewusteloos raakte. De vriendin van het slachtoffer getuigde over een boksbeugel. Pas bij een huiszoeking gaf Frederic M. toe dat hij een boksbeugel in het bezit had, al blijft hij ontkennen dat hij het verboden wapen ook gebruikte. De fracturen in het gezicht liegen er echter niet om. Ik vorder een jaar cel", aldus de procureur tijdens het proces. "Ik wist zelfs niet meer dat ik die boksbeugel had. Die twee waren zat en ik wou ze buiten gooien. Plots werd hij agressief en viel hij me aan. Ik verdedigde me met mijn vuisten", verweerde de beklaagde zich. Het openbaar ministerie hechtte weinig geloof aan dat verhaal en vroeg 1 jaar cel. Ook de rechter was allerminst opgezet met het gebrek aan schuldinzicht. Vonnis 26 maart. (BBO)