Isidoor en Solange zijn 60 jaar gehuwd 26 april 2018

Isidoor Coulier en Solange Madelein vierden hun 60-jarig huwelijk. Isidoor werd geboren op 24 maart 1929 in Lombardsijde als zoon van oud-burgemeester Valentin Coulier, Solange werd geboren op 18 juni 1933 in Maisières. Ze stapten op 22 april 1958 in het huwelijksbootje en namen de kledingzaak over van de ouders van Isidoor, De Schaar. Ze kregen twee kinderen, vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Isidoor was indertijd voetballer en toneelspeler. Ook Solange speelde toneel. Op de foto het diamantenechtpaar in gezelschap van familie en een delegatie van het Middelkerkse schepencollege.





(BPM)