Inwoners kunnen goedkoper naar Superprestige 02u51 0

Inwoners en tweedeverblijvers van Middelkerke kunnen op 17 februari aan een goedkoper tarief naar de Superprestige veldrijden in de gemeente. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro en de dag zelf 12 euro, maar inwoners en tweedeverblijvers betalen in voorverkoop slechts 6 euro. Het is wel noodzakelijk om de tickets af te halen in een van de toerismekantoren of het MAC en een identiteitsbewijs voor te leggen. De wedstrijden op 17 februari starten op het sportpark De Krokodiel al om 9.30 uur en de apotheose is de wedstrijd voor eliterenners om 15 uur. Meer info op www.noordzeecross.com (BPM)